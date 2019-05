Prefeitura inicia instalação de iluminação pública na comunidade Água Fria

A Prefeitura de Campo Maior, através da CONCIP, iniciou nessa segunda-feira (13/05) a instalação de iluminação pública na comunidade rural Água Fria. A melhoria é uma antiga reivindicação dos moradores da localidade.

Os trabalhos começaram com a instalação da iluminação na estrada principal e devem seguir durante essa semana com a implantação da iluminação nas principais ruas da comunidade.

O prefeito Professor Ribinha comentou que a chegada da iluminação pública na localidade faz parte do planejamento que a gestão tem para melhorar a vida dos moradores da zona rural.

“Temos um forte trabalhado na zona rural. Somente este ano já inauguramos passagens molhadas, ponte, várias recuperações de estradas, entregamos certificados do Garantia Safra, apoiamos competições e festividades. Agora é o momento da iluminação. Trabalhamos para melhorar a vida de todos”, afirmou o prefeito.

Nas redes sociais, populares comemoram a chegada da iluminação. “Aqui vai nossos agradecimentos a prefeitura de Campo Maior por colocar as luminárias na nossa comunidade. Agradecemos por dar uma cara nova a nossa comunidade. Nosso muito obrigado. E vamos em frente. Um dos anseios de nossa comunidade a muito tempo”, escreveu o morador Vaylson Fran.

Mais iluminação

A prefeitura já realizou a instalação da iluminação de LED na Avenida Santo Antônio, orça do Açude Grande, Complexo Cultural Valdir Fortes, Avenida José Paulino, Praça da Prefeitura e avenida principal do bairro de Flores. A iluminação de LED deve chegar a todos os bairros da cidade até o final do ano.