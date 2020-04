Prefeitura inicia distribuição de kits da alimentação escolar para famílias

A prefeitura de Campo Maior iniciou nesta segunda-feira (6) a distribuição dos kits da alimentação escolar para famílias carentes e com crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Com as aulas suspensas devido as medidas de contenção ao coronavírus, o prefeito Professor Ribinha autorizou a distribuição dos alimentos através de decreto municipal.

Ao todo, 13 itens da alimentação escolar compõem os kits que estão sendo entregues na residência de casa aluno. A direção das escolas indicaram as famílias com maiores necessidades e que deveriam receber os kits.

“Ninguém melhor pra conhecer a realidade de cada aluno do que a própria escola. Para haver justiça e transparência, as próprias escolas indicaram as famílias que devem receber. Para garantir que não houvesse aglomeração, estamos distribuindo de casa em casa”, esclareceu o prefeito.

Assistência Social

Teve início nesta segunda-feira também a distribuição de cestas básicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Devem receber os produtos as famílias em vulnerabilidades que são atendidas por programas sociais.

“Para as famílias que necessitam de ajuda e não possuem crianças na rede municipal temos as cestas da Assistência Social. Nossos assistentes sociais conhecem a realidade dos bairros, realizaram um levantamento e indicaram quem deve receber”, afirmou Professor Ribinha.

A distribuição também acontece nas residências dessas famílias para evitar aglomerações. Neste primeiro dia de entrega, foram contemplados moradores do bairro Califórnia e Vila Papi. A primeira etapa do trabalho segue durante toda essa semana.