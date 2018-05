Prefeitura incentiva cuidados, com retirada de Pets do meio ambiente

Todas as primeiras segundas-feiras do mês você pode ajudar a cuidar do meio ambiente, fazendo a sua parte em parceria com a Prefeitura de Campo Maior, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a fazer a dela. As garrafas recebidas são utilizadas nos viveiros para acomodar as mudas entregues nas trocas de garrafas. Outra finalidade é a doação aos catadores de meteriais recicláveis.

Para isto, basta participar da Campanha Troque suas garrafas Pets por mudas de plantas. A próxima Campanha vai acontecer no dia 04 de junho, na Praça da Prefeitura. Segundo a secretária de Meio Ambiente Conceição Paz e o gerente de Meio Ambiente, Lucas Ribeiro, para receber uma muda de planta a pessoa leva três garrafas Pets de 2 litros.

"A Campanha é realizada pela Prefeitura de Campo Maior há mais de seis anos", explicou o gerente Lucas Ribeiro, destacando, que são ações realizadas pelo poder Executivo Municipal, para cuidar do meio ambiente e preservá-lo.

São realizadas palestras educativas, exposição, parcerias com outros órgãos municipais, públicos estaduais e privados, além de caminhadas sendibilizando quem está na rua.

Segundo o gerente Lucas, qualquer dúvida procurar a equipe da Secretaria, na Rua José Paulino, 270, Centro, CEP 64.280.000, em frente a Prefeitura de Campo Maior.

Ascom