Prefeitura e Defesa Civil distribuirão mais de 600 kits na próxima semana

O prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, e o secretário estadual de Defesa Civil, Raimundo Coelho, acertaram para a próxima semana a entrega dos mais de 600 kits humanitários que serão distribuídos para as famílias que são vítimas das chuvas recentes que atingiram Campo Maior.



Os kits serão distribuídos para as famílias que ficaram alagadas e as que foram removidas durante as chuvas que atingiram a cidade, no início de abril. “Nos kits terão colchões, cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de limpeza”, detalha o prefeito Ribinha.

A ajuda veio após o prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha ter decretado estado de emergência no município por conta das enchentes e ter enviado solicitação de ajuda por meio de um relatório de desastre natural à Defesa Civil Nacional.



Além dos kits humanitários, o prefeito Ribinha informa que o município vai esperar a liberação de recursos para os reparos aos danos causados pelas chuvas, como a recuperação de casas, estradas, passagens molhadas e pontes. “Os prejuízos passaram de R$ 1,5 milhão”, revela o prefeito.

Ascom