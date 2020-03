Prefeitura de Campo Maior suspende corte do fornecimento de água

O corte no fornecimento de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior (SAAE) está suspenso a partir desde sábado (21). A medida foi decretada pelo prefeito Professor Ribinha na noite de ontem para garantir as condições de higiene necessárias da população durante a pandemia do novo coronavírus.

O decreto suspende o corte do serviço de água de consumidores residenciais inadimplentes enquanto durar o estado de emergência e calamidade em saúde pública, autoriza que no prazo de três dias úteis o fornecimento de água seja restabelecido em residências que estão inadimplentes e ainda suspende as cobranças de juros e multas de todas as contas de ligações residenciais que se vencerem enquanto durar o estado de emergência.

“Essa é uma medida para assegurar que nossa população terá água para a higiene que é necessária para o combate ao vírus. Também é uma forma para que trabalhadores informais e a população em geral cumpra as orientações de ficar em casa com uma preocupação a menos. As medidas necessárias e que estão dentro de nossa competência serão tomadas para evitar um mal maior no município”, disse o prefeito Professor Ribinha.

O gestor alertou que é essencial a sociedade seguir as recomendações que são estabelecidas pelos órgãos de saúde e sanitários. “Estamos adotando todas as ações para que possamos garantir a segurança da população. Mas nada disso servirá se cada campomaiorense não fizer sua parte de ficar em casa”, conclui.