Prefeitura de Campo Maior suspende aulas e anuncia medidas contra o coronavírus

Uma reunião do prefeito de Campo Maior Professor Ribinha com os secretários municipais nesta terça-feira (17) terminou com uma série de medidas que serão adotadas para prevenção ao contágio do novo coronavírus. As medidas estão contidas em um decreto assinado pelo gestor.



As determinações têm como base as orientações do Ministério da Saúde e órgãos sanitários para evitar aglomerações de pessoas como estratégia para enfrentamento da emergência em saúde.

O decreto suspende as aulas da rede municipal de ensino por 15 dias e orienta a suspensão das aulas da rede particular. Estão suspensos por tempo indeterminado eventos públicos e privados que impliquem na aglomeração de pessoas, como por exemplo festas, apresentações e shows. Já reuniões públicas com no máximo 60 pessoas e em locais adequados estão permitidas.

O ato administrativo suspendeu ainda férias e licenças de profissionais da saúde e da Defesa Civil. Os servidores acima de 65 anos estão liberados dos postos de trabalho, assim como aqueles que apresentem sintomas parecidos com o do coronavírus.

“Avaliamos com nossa equipe que, apesar de não haver casos suspeito em Campo Maior e nem casos confirmados no Piauí, é necessário seguirmos os protocolos estabelecidos por todo o mundo e suspender toda e qualquer aglomeração. Essas ações são fundamentais para evitar a proliferação”, destacou.

O prefeito Professor Ribinha afirmou que a secretaria de saúde do município e o Hospital Regional de Campo Maior atuam em parceria no cumprimento do Plano de Contingência. “Nossos profissionais de saúde vão passar por um treinamento nessa semana para reforçar os protocolos e o Hospital vai disponibilizar três leitos de isolamento para situações grave”, revelou.

Alagamentos

A equipe tratou ainda sobre os casos de alagamentos no município. Ao todo, 20 famílias já foram retiradas de suas residências e levadas para abrigos, casas de parentes e incluídas no programa Aluguel Social. Segundo a Defesa Civil do Município, os bairros mais afetados até o momento são Água Azul e Flores. Contudo, o aumento no nível dos rios coloca em risco os bairros Cariri, Matadouro e Califórnia.

“Estamos em atuação com as equipes da Defesa Civil, Assistência Social e Saúde. Estamos retirando as famílias que já foram atingidas e monitorando áreas de risco porque temos previsão de chuvas até o final do mês”, finalizou o prefeito.