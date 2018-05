Prefeitura de Campo Maior entrega UBS totalmente reestruturada

A Prefeitura de Campo Maior, através da Secretaria Municipal de Saúde, entrega mais uma unidade de saúde reformada e pronta para o atendimento da população. Dessa vez foi a Unidade Básica de Saúde do Bairro Paulo VI (Vereador Raimundo Carvalho de Brito).

O local passou por melhorias consideráveis e recebeu novos equipamentos para torná-lo mais salubre e confortável. Foram utilizados recursos próprios do município. A entrega do prédio reformado foi feita pelo prefeito Professor Ribinha e o secretário municipal de Saúde, Marcelo Miranda, nessa manhã de terça-feira, 15.

O prefeito e o secretário estavam acompanhados de autoridades como a vice-prefeita Liege Cavalcante, o presidente da Câmara, Fernando Miranda, o ex-prefeito Paulo Martins e de vereadores como Manin Pereira, João Maroca e Geraldo Paz.

“Vale ressaltar que não fizemos só reformas de unidades de saúde no nosso governo, mas sim inauguramos novas UBSs como a do Fripisa, em agosto do ano passado. Então temos nos esforçado para trabalhar muito pela saúde do nosso município”, ressalta o prefeito Professor Ribinha.

Marcelo Miranda lembra que as ações da Saúde de Campo Maior não são prédios e móveis, mas também resultados para as pessoas. “Temos avançado, através de nossas ações, como mutirões e outras iniciativas, derrubando índices ruins como o da dengue e alcançando ótimas metas como realizar mais de 120 exames da mama em apenas 4 dias”, comemora Marcelo.

Ascom