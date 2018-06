Prefeito realiza agradecimento aos padrinhos das escolas

Gratidão! É a palavra que descreve o reconhecimento do prefeito Professor Ribinha, da secretária de Educação Conceição Lima, alunos, professores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educaçao - SEMED de Campo Maior aos padrinhos das escolas do município.

Esta semana, eles e elas, madrinhas, foram recebidos no Auditório da Secretaria da SEMED numa cerimónia de homenagens pela importância e contribuição deles, que fazem parte do Projeto Padrinhos das Escolas.

"É uma iniciativa que vem dando certo, nos conseguimos envolver a sociedade com o tema educação, que também é de responsabilidade de todos", disse o prefeito.

Na avaliação dele, as crianças vêm cada vez mais mostrando potencial, sendo premiadas nas Olimpíadas e concursos que participam. "Isto é gratificante porque cada padrinho e madrinha se envolve com a escola e ajuda como parceiro a promover uma futuro melhor para as crianças", avaliou.

O prefeito Ribinha falou que com este apoio as crianças e jovens têm condição de trilhar um caminho melhor e saudável na vida com os estudos; viver em harmonia com as suas famílias; com o meio em que vive e com a escola.

"Isto vai nos ajudar a diminuir os índices de criminalidade no nosso município. Sabemos que a educação é a porta da oportunidade para o ser humano ter uma vida melhor", declarou o prefeito.

"Para mim está sendo uma missão honrosa porque tudo se constrói pela educação. Para mim e ao meu esposo, Franco nos traz paz e satisfação em podermos ajudar", disse Ana Célia.

