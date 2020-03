Prefeito Professor Ribinha homenageia heróis da Batalha do Jenipapo

O dia 13 de março começou com homenagem do prefeito Professor Ribinha aos heróis da Batalha do Jenipapo. Na data em que se celebra 197 anos do principal confronto armado pela causa das independência, o gestor acompanhado da equipe da administração municipal aposicionou flores no obelisco do Cemitério do Batalhão e teve um momento reservado de oração no local.

“Tivemos a orientação dos órgãos de saúde para evitar aglomerações, mas não podemos deixar e celebrar essa data histórica e que tanto nos orgulha. Todos os homens e mulheres que lutaram na Batalha do Jenipapo merecem toda nossa admiração e respeito”, disse o prefeito.

O gestor lembrou que a Batalha do Jenipapo é exemplo de determinação e serve de inspiração para guiar a gestão pública. Professor Ribinha lembrou das lutas e das independências que precisam ser conquistadas na atualidade.

“Os heróis do Jenipapo lutaram por melhores condições de vida, melhor educação, por respeito, pelo fim das famílias poderosas que maltratavam e humilhavam os menos favorecidos. Hoje são essas bandeiras de luta que continuamos levantando e trabalho muito forte para transformar nossa educação e levar respeito a todas as famílias campomaiorenses”, pontou.

A programação oficial do Governo do Estado foi adiada devido os protocolos de combate ao coronavírus. A prefeitura de Campo Maior, em cumprimento a esses protocolos, realizou solenidade com menor aglomeração com o hasteamento das bandeiras e Missa Solene na Catedral de Santo Antônio.