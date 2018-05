Prefeito participa da Marcha dos Prefeitos em Brasília

O prefeito Professor Ribinha, acompanhado do secretário de Governo, Carlos Torres, participa desde segunda-feira, 21, em Brasília, da 21° Marcha em Defesa dos Municípios, (Marcha dos Prefeitos).

Ribinha, aproveitou o intervalo do evento municipalista, para visitar o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres do Ministério da Integração Nacional para acompanhamento da segunda etapa do plano de ajuda às vítimas das chuvas em Campo Maior.

Ascom