Prefeito inaugura ponte do São Pedro e desenvolve a região

O prefeito Professor Ribinha, inaugurou na manhã deste sábado (10.03) a tão sonhada e esperada ponte da localidade São Pedro, que passa a ser liberada para a passagem de veículos com até 30 toneladas e demais transeuntes em direção as várias localidades da região. A ponte vai beneficiar somente de perto, mais de 100 famílias.

Ela representa muito mais do que a passagem para uma travessia segura, mais uma das portas do desenvolvimento que interliga a PI- 115, em direção ao município de Castelo do Piauí, que é possível seguir por ela por aquela direção e o escoamento da produção agrícola.

“O nosso compromisso é continuar trabalhando estas melhorias, esta ponte representa o resultado do crédito que a população desta região me deu quando fez a escolha do nome do Professor Ribinha para lhes representar”, disse o prefeito.

A ponte, como destacou o prefeito é bem próximo a outras localidades, e citou: “Uma delas é a Passagem da Negra. Podemos dizer que a primeira etapa foi construída, garantindo mais segurança a quem precisa se deslocar por este acesso”o.

Ele garantiu que vai continuar trabalhando, incansavelmente, para atender as necessidades da população. “Aqui nós temos outras pontes que dá acesso as localidades Triunfo, São Mateus, Jatobazal, Passarela", comentou. Nestas localidades o prefeito também pretende rever todas elas.

O prefeito ressaltou, que já está agendado, inclusive em fazer a sinalização de todas as comunidades rurais para facilitar o deslocamento das pessoas das zonas urbanas ou de outras comunidades rurais.

A solenidade contou com a presença de populares, como Antônio Marques e outros moradores, da localidade São Pedro e adjacência. Antônio Marques agradeceu ao prefeito. Segundo ele, todos os prefeitos que administraram Campo Maior prometeram construir a ponte de concreto, mas somente o prefeito Ribinha construiu. “Ele ficou na história”, comentou.

O deputado Aluísio Martins, os representantes do Governo do Estado, o presidente da Fundespi Paulo Martins, da Secretária de Planejamento Raimundo Pereira, secretários municipais, presidentes das associações de moradores, o presidente da Câmara Municipal Fernando Miranda e outras autoridades além de populares prestigiaram a solenidade.

