Prefeito garante apoio para segurança policial das famílias da zona rural

Preocupado com a segurança de quem reside na localidade Alto do Meio, o prefeito Professor Ribinha vai destinar investimentos para a instalação de um posto policial no local contribuindo com o Comando da Polícia Militar.

A ação faz parte de uma parceria com a Câmara Municipal e o 15º Comando da Policia Militar de Campo Maior por meio do vereador Manin Pereira, que apresentou um requerimento solicitando a instalação de uma base policial no local após inúmeros roubos, assaltos e arrombamentos às residências e chácaras.

Segundo o vereador, há três anos vinha sendo cobrado pela população por esta medida de segurança. “Tem acontecido casos de assaltos onde marginais além de abordar as pessoas, tomar seus pertences, entram nas residências afrotando as famílias”, contou o vereador.

O requerimento que chegou ao Comando da Polícia Militar de Campo Maior, a pessoa do major Etevaldo Silva foi apresentado pelo parlamentar na Câmara no dia 03 de outubro de 2017, e na semana passada com o apoio da presidência, o vereador Fernando Miranda e outros parlamentares o Major atendeu ao pedido do vereador Manin Pereira.

“Quero agradecer ao prefeito Ribinha que me deu toda a garantia com relação ao que vamos precisar para dar segurança as famílias da localidade, que tem sofrido com estes ataques, agradecer também ao Comando da Polícia Militar de Campo Maior que garantiu até julho destinar uma viatura ao posto que será instalado na localidade e aos parlamentares, representados pelo presidente da Camara. O Posto que será aberto até julho, vai trabalhar com oito policiais, e uma viatura com serviço 24 horas.

Ascom