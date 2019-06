Prefeito empossa novos secretários e muda composição na Câmara

O prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, empossou novos secretários municipais nessa manhã de sexta-feira, 21.06, em solenidade coletiva no Palácio das Carnaúbas. Foram empossados Dibes Ibiapina, (Infraestrutura); Mylena Paz, (Turismo); Silvia Brito, (Desenvolvimento Rural); e Edivaldo Lima, (Políticas Públicas e Sustentabilidade).Os novos secretários foram empossados em uma rápida solenidade. Os quatro prometeram trabalhar por Campo Maior e ajudar o prefeito Professor Ribinha a melhorar a vida da população campomaiorense.

Com a posse dos novos secretários, a composição da Câmara também muda. Com a saída de Silvia e Edivaldo Lima, passam a integrar o legislativo os suplentes Zé Pereira e Raimundinho Parente.



Professor Ribinha disse que estava iniciando uma renovação administrativa com o objetivo de fortalecer ainda mais a sua equipe com a opção de trabalhar mais pela população campomaiorense. “Estamos trabalhando, mas queremos avançar mais e precisamos está com uma equipe sempre disposta a tornar Campo Maior um lugar ainda melhor para viver”, disse.

Edivaldo Lima, por exemplo, disse que pela primeira vez se afasta da Câmara para cumprir uma missão no executivo municipal, com o propósito de ajudar o Governo do Professor Ribinha a melhorar indicadores sociais e trabalhar em uma articulação política voltada para ações comunitárias e populares.

O secretário de Infraestrutura, Dibes Ibiapina, disse que tem a missão de pavimentar a cidade com a construção de calçamentos. “Temos a meta de calçar vários bairros, porque entendemos que a pavimentação é uma demanda grande em Campo Maior”, destaca.