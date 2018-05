O sábado,12/05, em Campo Maior foi de muito empenho do prefeito Professor Ribinha, do secretário de Saúde Marcelo Miranda e de toda à equipe de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, " D" de vacinação contra o H1N1".

" Começamos de fato este trabalho de Imunização no dia 23 de abril, e vamos até o dia 01 de junho, vacinando os grupos prioritários", disse o secretário Marcelo Miranda. Segundo o secretário, está articulado com o coordenador de Imunização Luciano Alencar e equipe, na mobilização para vacinar todas as pessoas dos grupos prioritários em Campo Maior.

" A vacinação disponibilizada pelo Governo Federal é para os grupos prioritários: Crianças de seis meses a 4 anos de idade, gestantes e puerperias ( mulher de resguardo), idosos acima de 60 anos, professores, e pessoas do Sistema Prisional, além dos doentes crônicos", explicou o secretário.

Ele e o prefeito Ribinha percorreram no sábado alguns postos, para sensibilizar as pessoas para a importância da imunização. "É necessário, que as pessoas dos grupos procurem se vacinar para que não venham ter problemas no futuro", falou Miranda.

Segundo dados oficiais da Fundação Municipal de Saide, existe mais de 20 casos de pessoas contaminadas no Piauí, com uma suspeita de morte. "Em Campo Maior estamos empenhados pela prevenção", ressaltou o secretário Marcelo.

O coordenador de Imunização Luciano Alencar disse, que a gripe causada pelo vírus H1N1 é mais forte que as que costumam acometer, e as pessoas contaminadas precisam de maiores cuidados. " A melhor forma que temos é prevenir com a vacinação para não precisar tratar", disse Luciano Alencar.

Ascom