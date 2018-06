Prefeito determina continuidade de serviços após decisão da Câmara

O prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, determinou a continuidade dos serviços executados pela Secretaria Municipal de Limpeza, ou seja, coleta de lixo e manutenção da rede de iluminação pública, após a decisão da Câmara de Vereadores que, na terça-feira passada, decidiu anular a sessão que criou a parceria da iluminação de LED e a criação da Secretaria de Iluminação e Limpeza.

A sessão anulada tinha sido realizada em 20 de dezembro de 2013 e a nulidade foi aprovada pelos vereadores após parecer de uma Comissão da Câmara, que aponta erros regimentais.

O prefeito disse que já agendou uma reunião com presidente da Câmara, Fernando Miranda, para essa quinta-feira, 21, onde será tratada a nulidade da criação da SEPLIMP.

Professor Ribinha disse que a Secretaria de Limpeza tem que dá normalidade aos trabalhos de sua atribuição, para que não haja prejuízos para o município e nem para a população. “A cidade precisa continuar sendo limpa e iluminada. Isso não pode parar e nem vai”, avisa o prefeito.

O gestor disse que o entendimento do Executivo Municipal é de que a Secretaria de Limpeza teve a sua existência confirmada pela Câmara em 2017, quando foi aprovada a Reforma Administrativa naquele ano.

Professor Ribinha disse que o questionamento será feito pela Procuradoria Geral do Município, mas que todas as dúvidas finais serão debatidas durante encontro com o presidente Fernando Miranda.

“Sou do diálogo e o presidente Fernando Miranda também, então chegaremos a um ponto comum e de melhor saída para o município de Campo Maior”, avalia o prefeito Professor Ribinha.

Ascom