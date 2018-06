Prefeito deixa famílias emocionadas. Elas vão receber casa própria dia 14

É com muita emoção que as primeiras famílias que vivem em áreas de riscos de enchentes, contempladas com as moradias do Parque Everest, recebem a boa notícia de que vão tomar posse de suas casas no dia 14 deste mês recebendo as chaves das maos do prefeito.

A boa noticia foi dada nesta quarta-feira, 06/06, a elas, pelo prefeito Professor Ribinha e o secretário de Habitação Wilden Brito, numa solenidade para a assinatura dos documentos, no auditório do SAAE. O prefeito deixou mais 20 famílias contempladas alegres. Ele pretende entregar na segunda etapa outras 20 casas até julho, do total de 60, que serão construídas.

Outra boa noticia dos dois gestores é que foi protocolado no Ministério das Cidades - em Brasília o pedido de mais 300 casas para serem construídas ainda nesta gestão. O prefeito foi a capital federal na luta para conseguir realizar o sonho de quem não tem onde morar.

A boa notícia deixou trabalhador o Cleiton, de pernas tremendo de tanta emoção. "Moro de favor com outra família", eu estou emocionado, ouvi do prefeito a notícia que vou receber a minha casa. Estou com minhas pernas tremendo só de imaginar que vou realizar este sonho. Só tenho é que agradecer ao prefeito", falou.

O aposentado Itelvino, 70 anos, também vai ganhar uma casa em local seguro, sem riscos de enchentes. "Agora vou poder viver meus dias com tranquilidade", falou. O secretário Wilden explicou, que estas famílias viviam em áreas de riscos de enchentes e por muito tempo sofreram com água invadindo suas casas no inverno. Algumas estavam abrigadas com familiares, outras viviam amparadas pela Prefeitura com aluguel social, agora finalmente, na gestão do Professor Ribinha vão realizar seus sonhos.

Ascom