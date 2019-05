Prefeito busca parceria para potencializar turismo no Balneário Corredores

O prefeito de Campo Maior Professor Ribinha e os vereadores Neto dos Corredores e Manin Pereira apresentam ao deputado estadual Flávio Nogueira Junior, na manhã dessa quinta-feira (16/05), a necessidade de uma reforma no Balneário dos Corredores para que o ponto turístico seja novamente atrativo para visitação.

A comitiva visitou as instalações dos restaurantes, banheiros, estacionamento e estradas de acesso. O deputado Flávio Nogueira Junior enalteceu a potencialidade turística do local e expressou que vai atuar junto à Secretaria de Estado do Turismo para conseguir recursos para potencializar a região dos Corredores.

“É necessário tomar algumas medidas para que essa parte de urbanização e acesso seja contemplada. É preciso uma reforma, uma revitalização da região e também, em especial, vimos a necessidade de acesso, que é um sonho antigo. Vamos lutar a partir de hoje para que isso aconteça”, garantiu.

O prefeito Professor Ribinha comentou que naturalmente a região é um ponto turístico, mas que é preciso atrativos na estrutura para que as pessoas se sintam motivadas a visitar o balneário. Desde sua inauguração, em 2009, o local não passou por reforma.

“O acesso é um sonho, nós estamos constantemente recuperando a estrada, mas o interessante é o asfalto da PI até os Corredores. E isso vai trazer muito mais turistas. Mas chegando aqui é preciso de uma estrutura para bem receber as pessoas. O deputado está entusiasmado com as possibilidades de turismo para nossa região e acredito que termos boas notícias em breve”, disse.