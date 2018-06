Prefeito assegura R$ 3,5 milhões para calçamento com Governo Estadual

O prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, garantiu durante entrevista que concedeu à Rádio Meio Norte de Campo Maior, nessa sexta-feira, 15, que Campo Maior tem garantido R$ 3,5 milhões destinado a calçamento para os bairros da cidade. O dinheiro é oriundo do Governo do Estado, através de empréstimo da Caixa Econômica Federal.



Professor Ribinha disse que R$ 2 milhões está prometido através de emenda do deputado Aluísio Martins e o restante é através de convênio direto com o Governo do Estado. “Estamos nos detalhes finais para que o dinheiro seja liberado e para as obras começarem”, destaca o prefeito.

O prefeito disse que o calçamento atenderá, prioritariamente, bairros como o Cidade Nova, Parque Estrela, Paulo VI e Santa Rita. “Mas a intenção é beneficiar toda a cidade de Campo Maior”, lembra Ribinha.



Sobre a estrada que liga Campo Maior a Coivaras, Professor Ribinha disse que o recurso está garantido e que até o final desse mês de junho o governador Wellington Dias estará assinando a ordem de serviço autorizando o início do asfaltamento da PI-222.

Ascom