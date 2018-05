População é convocada a participar de combate ao mosquito da dengue

Agentes de saúde da Prefeitura de Campo Maior e alguns voluntários estiveram nas ruas do bairro Fripisa na última segunda (21), em um mutirão de limpeza e combate a dengue e outras doenças. O principal foco é combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. A ação foi coordenada pela secretaria municipal de saúde.

No período da manhã os fiscais foram de casa em casa nas áreas selecionadas para encontrar focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, zika, febre amarela e a chikungunya.

Marcelo Miranda conta com o apoio da população no combate ao mosquito Aedes Aegypti. “Toda a população precisa entrar nessa batalha contra o mosquito”.

O secretário de saúde espera que em campanhas como essa o envolvimento da população seja constante e crescente. “Se a população abraçar a campanha e cooperar, seguindo todas as orientações, teremos uma cidade mais saudável e com um menor risco de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti” afirmou Marcelo Miranda.

O mutirão realizou ações no bairro Fripisa, com a participação ativa dos agentes de combate às endemias e da equipe ESF/FRIPISA. A medida que os agentes trabalhavam na fiscalização de casas, calçadas, córregos e no recolhimento de vasilhas que servem como criadouro do mosquito, a população era alertada para a importância da prevenção contra o mosquito transmissor da dengue.

Ascom