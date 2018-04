Paulo Martins elogia ações da prefeitura no entorno do açude grande

A prefeitura de Campo Maior está transformando o entorno do açude grande numa grande área de atividade física. Aproveitando a passarela do açude, onde boa parte da população se exercita diariamente, o prefeito Ribinha está construindo duas novas praças que receberão equipamentos da academia aberta. O entorno já conta com duas áreas de atividade física, com academias abertas, e agora, receberá mais duas.

O ex-prefeito Paulo Martins comentou a importância das obras que estão sendo realizadas no entorno do açude grande. “O açude é uma área nobre e importante para Campo Maior. Quando fui prefeito de Campo Maior, implementei algumas ações no açude, como seu aprofundamento e a criação do novo passeio de pedestre”,comentou.

O prefeito Ribinha teve sua administração elogiada pelo ex-prefeito: “não tenho dúvida que ele está no caminho certo”.

Paulo Martins falou da importância dos investimentos para a saúde da população e disse que destinou sete academias abertas para o município. “Juntamente com o deputado Aluísio Martins, destinamos sete academias para Campo Maior. Dessas sete o prefeito Ribinha optou em colocar duas no açude grande, uma nas margens da BR 343 e outra próxima ao Iate Clube. Vamos instalar mais cinco academias em bairros de Campo Maior, que será o município com mais academias abertas do Estado”, disse ele.

Paulo elogiou as ações que o atual prefeito Ribinha está promovendo. “Não tenho dúvida que o prefeito Ribinha está no caminho certo em concluir essa obra tão importante para Campo Maior. Eu tenho visto o trabalho do prefeito, não só no açude, mas em vários bairros de Campo Maior, e esse é o caminho certo”, finalizou.

Ascom