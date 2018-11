Passo à Frente entrega órteses e próteses em Campo Maior

Cerca de 1200 pessoas estão sendo beneficiadas com a entrega de aparelhos ortopédicos, nesta quinta-feira (22), no Ginásio Poliesportivo Governador Freitas Neto em Campo Maior, por meio do Passo à Frente. A ação é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com a Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), Prefeitura de Campo Maior e Secretaria Municipal de Saúde.

O evento contou com a presença do prefeito Professor Ribinha, do secretário estadual da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, do secretário municipal de Saúde de Campo Maior, Marcelo Miranda, vereadores e populares.

Adultos, idosos e crianças, dos municípios de Campo Maior, Cocal de Telha, Jatobá do Piauí, Boqueirão do Piauí e Cabeceiras do Piauí estão recebendo 995 equipamentos ortopédicos entre próteses, órteses, coletes, botas, palmilhas, andadores, bengalas, sapatos pé diabético, cadeira de rodas e cadeiras de banho.

“Por meio da oficina itinerante, proporcionamos um serviço que antes somente Teresina ofertava. Com o Passo à Frente, facilitamos o acesso da população a um serviço tão importante para milhares de pessoas, que vai permitir mais mobilidade e qualidade de vida a essas pessoas”, destacou o prefeito Professor Ribinha.

O programa Passo à Frente leva o serviço para mais perto dos usuários, proporcionando mais mobilidade e acessibilidade a pessoas com deficiência. Já são mais de 7 mil beneficiados, em mais de 70 municípios. Em formato itinerante, o programa possibilita o atendimento o mais próximo do usuário, sem a necessidade do deslocamento para a capital, disponibilizando equipamentos ortopédicos, como órteses e próteses.