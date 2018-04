Ônibus da Mamografia realiza 160 exames e acaba com espera de 4 meses

Uma campanha bem-sucedida. É essa avaliação dos profissionais de saúde e dos usuários da Central Itinerante de Mamografia, ônibus equipado com mamógrafos que percorreu a cidade de Campo Maior e realizou 160 exames em mulheres de 50 a 60 anos.



O secretário de Saúde Marcelo Miranda comemorou os resultados e ainda demonstrou satisfação em ter conseguido fazer andar a fila de espera de mamografias. “Essa demanda assistida de 160 mulheres corresponde a quatro meses de nossa demanda anual”, revela o secretário.



O mutirão da Mamografia percorreu os bairros de Flores, Fripisa, Fátima e ainda a comunidade Alto do Meio. A culminância do Central Itinerante de Diagnóstico ocorreu na Praça Valdir Fortes, na sexta-feira passada, durante a realização do 4º Circuito Municipal de Saúde.



O prefeito Professor Ribinha destacou que esse tipo de ação comunitária será uma constante em sua gestão. “Já realizamos o mutirão de cirurgia em parceria com o Estado, o da mamografia foi um sucesso e vamos realizar, também com sucesso, o mutirão ortopédico que vai acontecer ainda nesse mês de abril. Esperamos também realizar o da catarata nesse semestre”, relata Ribinha.



