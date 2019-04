Obra de drenagem no bairro Cariri segue em ritmo acelerado

A Prefeitura de Campo Maior por meio SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto segue em ritmo acelerado com a obra de mais de mil metros de drenagem profunda, no bairro Cariri, levando melhorias urbanas e qualidade de vida para centenas de moradores. Mesmo com o período chuvoso, o SAAE executou mais de 60% da etapa dos trabalhos, cuja previsão de entrega é até final do mês de abril.



A obra abrange as ruas: Dr. Moura, Dep. Adalberto Correia Lima (antiga Amapá), Josafá Luís Firmino (Travessa Dr. Moura), Cel. Costa Araújo, beneficiando quem tinha dificuldade de trafegar pelas vias públicas devido ao lamaçal ocasionado pelo acúmulo de água e o entupimento de galerias.



De acordo com o diretor da SAAE, Carlos Torres a obra é uma determinação do prefeito Professor Ribinha, atendendo uma reivindicação de mais de 30 anos, dos moradores daquele bairro. O diretor explica “que, por ser um local de declive, grande parte das

águas das chuvas tendem a escoar para aquela região, causando transtorno para os moradores”. “Mas estamos trabalhando para entregar a obra até a segunda semana de abril, e acabar de vez com o sofrimento daqueles moradores”, afirmou o diretor.



Para a dona de casa, Raimunda Brito, que mora há 40 anos no bairro, a obra de drenagem é um sonho para os moradores, estamos confiantes que a Prefeitura vai concluir esse trabalho, esperado há 03 décadas. “Eu queria mesmo era que fosse concluída até o dia 07 de abril, data do meu aniversário”, disse sorrindo. “Mas para quem já esperou uma vida

inteira, não custa nada esperar até a semana santa”, acrescentou.