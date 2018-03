Nilzana Gomes realiza trabalho contra desigualdades sociais

Nilzana Vieira Gomes, mulher, mãe e primeira-dama do município de Campo Maior (87 km de Teresina) tem realizado um trabalho diferenciado desde que assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda – SEMAS, no início de 2017. De lá até aqui, como titular da pasta, ela vem se empenhando para combater as desigualdades socioeconômicas das famílias em situação de vulnerabilidade social e rompendo, através de ações, com circulo da pobreza extrema.

“Desde que assumimos essa importante pasta temos nos empenhado para implementar políticas públicas que fomentem e redução das desigualdades sociais, que possam combater a fome e promover a inclusão, oportunizando uma melhor qualidade de vida para a população. Temos avançado, atingindo as metas que foram planejadas e buscando realizar ainda muito mais”, disse a gestora.

Dentre as ações da pasta, pode-se destacar ainda as que têm foco na qualificação profissional, por meio de cursos e oficinas de inclusão produtiva, que oportunizam aos beneficiários das políticas públicas socioassistenciais a complementação da renda familiar, incluindo-as na economia ativa do município.

A adesão de programas de fortalecimento da rede de proteção social básica e proteção social especial que atuam diretamente em defesa dos direitos constitucionais de: crianças, adolescentes, idosos, mulheres vitimas de violência doméstica e promoção da igualdade são destaques nessa nova fase da assistência social no município de Campo Maior.

Ações e projetos

Uma ação inovadora que ganhou destaque estadual foi Feira de Artesanato dos Carnaubais – AMORARTE uma importante política pública de fomento a economia local por meio da confecção e comercialização de peças artesanais produzidas em Campo Maior e região.

Outro projeto que ganhou o carinho especial dos campo-maiorenses foi o “Melhorando a voz com música”, realizado com pessoas da terceira idade. O projeto faz parte de uma parceria firmada com o professor e cantor, Wagner Ribeiro, durante reunião realizada no IFPI.

A Secretária destaca que a ideia é desenvolver atividades que possam favorecer mais qualidade de vida física e mental para as pessoas com melhor idade, e que ela ver na música esse poder. “A música ajuda a promover o relaxamento físico, faz bem para a alma, atua no tratamento de determinadas doenças e ajuda a manter o cérebro mais ativo. Não importa o estilo, o fato é que não há quem não goste de ouvir uma música em casa, no carro, durante uma caminhada ou realizando tarefas simples do dia a dia. Portanto, acreditamos que essa parceria será muito importante na melhoria da qualidade de vida de nossos idosos”, disse.

Nilzana destacou ainda a parceria com o programa ‘AABB Comunidade’, que consiste na execução de ações que promovam a inclusão de jovens e adolescentes no meio social. Em Campo Maior, o convênio atende cerca de 100 famílias de jovens em situação de vulnerabilidade com ações pedagógicas, culturais e sociais.

Mulher e gestora

Nilzana é mais uma das mulheres que aceitam o desafio de gerir uma pasta com tantas responsabilidades, como é a Ação Social. Para a gestora, a mulher tem assumido papeis de liderança e conquistado papeis importantes também na gestão pública. “Nós mulheres estamos mais firmes, com objetivos e estamos mostrando a nossa capacidade. Sabemos que não é fácil, aqui em Campo Maior nós assumimos os desafios que são enormes, mas com muita fé em Deus e com o apoio da nossa equipe e do prefeito Professor Ribinha, estamos atingindo nossas metas”, destaca.

