NA CÂMARA: Prefeito detalha pagamento de precatórios do FUNDEF

Em uma atitude rara de um chefe do executivo, o prefeito Professor Ribinha participou, na manhã dessa terça-feira, 05.06, da sessão ordinária da Câmara de Vereadores que discutia a divisão do pagamento dos precatórios do FUNDEF devidos ao município de Campo Maior pelo Governo Federal.



Totalizando mais de R$ 18 milhões, o recurso é destinado ao pagamento de despesas com a educação.



Convidado pelo presidente da Câmara, Fernando Miranda, para se pronunciar, o prefeito Professor Ribinha usou a tribuna para lembrar que sempre foi a favor da valorização do magistério. Ele continuou o discurso dizendo que vai cumprir a determinação e pagar o que é de direito dos professores.



O município receberá da União os precatórios do antigo FUNDEF após um processo judicial que tramitou 12 anos e cuja decisão final determina que a Prefeitura de Campo Maior receba do Governo Federal a diferença de valores de custo-aluno não pagos na época do antigo Fundo de Manutenção da Educação.



A Câmara de Vereadores aprovou a indicação do projeto de lei que destina 60% do valor que o município deve receber de precatório para os professores.





Ascom