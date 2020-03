Merenda escolar será distribuída para famílias carentes de Campo Maior

O prefeito de Campo Maior Professor Ribinha determinou que os alimentos que compõem a merenda escolar da rede municipal de ensino seja transformada em cestas básicas e distribuídas para famílias carentes do município. A decisão que faz parte de uma série de medidas adotadas para o combate ao novo coronvírus está contida no decreto assinado pelo gestor na tarde desta quarta-feira (25)

“Estamos adotando todas as medidas que estão sob nossa prerrogativa. E essa é mais uma que busca criar as condições para que as famílias permaneçam no isolamento social, essa que é a principal forma de evitarmos a propagação do vírus. O que estiver ao nosso alcance para amenizar os efeitos dessa pandemia na nossa população será feito”, afirmou Professor Ribinha.

A medida foi anunciada pelo prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais

O “Kit Alimentação Escolar” será válido enquanto durar o decreto de estado de calamidade pública no município. Irão receber o benefício os alunos da rede municipal que estiverem cadastrados no Cadastro Único e, comprovadamente, pertencer a família cuja renda seja inferior a 1 salário mínimo.

A medida tem como objetivo assegurar a alimentação das crianças pertencentes a famílias de baixa renda durante o período de suspensão das aulas. O kit será realizado com base no índice nutricional base por aluno, tendo como referência o período de 15 dias, conforme estabelece o decreto.

Sobre a data de distribuição, o prefeito disse que está sendo finalizada uma logística de que possibilite as famílias receber o alimento em casa. “Os mototaxistas estão sofrendo uma baixa no número de clientes nesse período. Estamos fechando um acordo com a classe para que eles entreguem as cestas de casa em casa a partir da próxima semana”, finalizou.

Outras medidas

Desde a semana passada que a Prefeitura de Campo Maior adota medidas de combate a Covid-19. As aulas do município foram suspensas, servidores acima de 60 anos foram liberados dos postos de trabalho, assim como aqueles que apresentassem sintomas parecidos com o coronavírus. O gestor autorizou ainda a suspensão do corte de fornecimento de água e religamento para quem estava com o serviço cortado. Estabelecimentos comerciais que não sejam considerados essenciais estão fechados.