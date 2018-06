Mais de 100 pessoas são atendidas no primeiro dia

Teve início nesta terça-feira 19/6, os atendimentos do Programa Passo a Frente, Oficina Ortopédica Itinerante que proporciona acesso rápido à órteses e próteses para pessoas com deficiência. Ação contou com apoio do deputado Aluísio Martins e ação foi iniciada com a presença do prefeito Professor Ribinha e do secretário de Saúde, Marcelo Miranda.

A parceria entre CEIR-SESAPI e Prefeitura de Campo Maior, através da Secretaria de Saúde beneficia nesse primeiro dia de atendimentos mais de 100 pessoas com deficiência física. Neste primeiro dia mais de 100 pessoas foram benecifiadas. Os atendimentos continuam até o dia 21 de junho, a partir das 8:h00, na Unidade Básica de Saúde-UBS São João/ São Luís.



“Por meio da oficina, estamos trazendo as ações e serviços para mais próximo da população. Assim, facilitamos o acesso da população, para conseguir órteses e próteses sem necessidade de se deslocar até a capital", destacou o secretário municipal de saúde de Campo Maior, Marcelo Miranda.

Ascom