Iluminação Pública tem Central de Atendimento ao Público

A CONSIP, consórcio criado através de uma parceria público-privada, retoma os trabalhos de manutenção do sistema de iluminação pública em Campo Maior. Agora qualquer reparo e reposição de lâmpadas será feito pelo consórcio que, desde julho do ano passado, tinha passado essa atribuição para a Prefeitura de Campo Maior, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza e Iluminação.

Além de fazer a manutenção do sistema já existente, a CONSIP também irá modernizar o sistema de iluminação pública da cidade com a instalação de aproximadamente 5 mil lâmpadas de LED na cidade, com a expectativa de gerar economia de 50 a 60% nos custos com o sistema.

O prefeito Professor Ribinha, autorizou a volta dos serviços da CONSIP na semana passada. O prefeito explica que nesse momento a empresa fará a manutenção do serviço, com troca de lâmpadas e luminárias danificadas em todos pontos de iluminação da cidade.

A CONSIP já disponibilizou uma linha direta com a população, que deve solicitar reparos no sistema de iluminação através da Central de Atendimento ao Público pelo telefone: 0800 0086 541.

“Qualquer problema com a iluminação pública em Campo Maior o usuário poderá ligar para o telefone cedido pela empresa e falar com os responsáveis que, segundo o contrato, terá que manter uma equipe para fazer a manutenção do sistema”, ressalta o prefeito Ribinha.

