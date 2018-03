Igreja e Secretaria de Assistência são parceiras em ação social

A Igreja Evangélica Cordeiro de Deus deu início nesta semana um trabalho de ação social que visa ajudar famílias pobres de Campo Maior, com distribuição de cestas básicas e uma Bíblia com a palavra de Deus. A ação conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social- SEMAS, que por meio de um parecer social indica as famílias que precisam dos alimentos doados pela igreja.

O responsável pela Igreja, o Pastor Wderlan disse, que estão fazendo simplesmente o que a Bíblia ensina, que é amar a Deus e ao próximo. Segundo o Pastor, a Igreja é própria de Campo Maior porque foi fundada primeiramente na cidade para pregar a palavra e glorificar a Deus aos campomaiorenses e demais pessoas da região que sintam o desejo de conhecer o evangelho de Jesus Cristo.

“O objetivo deste ministério é glorificar o nome de Jesus Cristo, o Deus de todos os viventes, não importa se as pessoas são evangélicas, católicas ou outra religião. Numa parceria com a SEMAS estamos aqui entregando estes alimentos a quem precisa. A igreja recebe os dízimos e as ofertas e tiramos o redizimo e transformamos em cestas básicas” , explicou o pastor.

A primeira-dama do município, Nilzana Gomes participou na igreja da entrega das cestas, colocando ao pastor e a missionária Valdilene Barreto, sua esposa, que também ajudará na campanha, os serviços que a Secretaria dispõe na área social. “Esta parceria veio como uma dádiva, estamos muito felizes, a SEMAS abraçou esta parceria, eu acho que outras igrejas e instituições privadas deveria olhar como um exemplo” , comentou a secretária .

Ela justificou que o poder público não tem como ajudar tantas famílias carentes sozinho, e precisam das ajudas e parcerias. “As famílias foram selecionadas por meio dos Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Fizemos visitas, eu acompanhei o pastor e a missionária para conhecermos a realidade de algumas e selecionarmos as pessoas carentes que precisam de ajudas.

Ascom