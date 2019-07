Idosos se divertem no Arraiá do Centro Sociocultural José Bona

A tarde desta quinta-feira (27), foi de muita alegria e celebração da tradição nordestina de São João para os idosos do Centro Sociocultural da Terceira Idade José Bona, em Campo Maior. Este foi o Terceiro Arraiá comemorado com os idosos que são atendidos pelo Centro.

O evento, realizado pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social, contou com todos os elementos que compõem um verdadeiro Arraiá; quadrilha, apresentação musical, forró, doces, comidas típicas, como canjica, caldo, cremes, sucos e uma variedade de bolos, biscoitos e pipoca.

Além dos participantes do Centro Sociocultural, que somam mais de 150 idosos, o evento também contou com a participação da Secretária de Assistência Social, Nilzana Gomes, da coordenadora do Centro Jucileide Câmara e dos profissionais da assistência social que fazem o acompanhamento dos idosos.

“Estou muito feliz em comemorar com nossos idosos, tivemos quadrilha, apresentação de uma idosa que era cantora e hoje é acompanhada pelo Centro, aqui ela consegue se divertir e ser feliz, todos são bem assistidos pelos nossos profissionais, portanto, só temos a comemorar”, disse a Secretária, Nilzana Gomes.

Maria, a idosa que fez uma participação na festa revelou o seu desejo de voltar a cantar. “A festa está muito bonita, bem organizada, a gente improvisou alguma coisa, mas saiu tudo bacana, matei a saudade de cantar e com fé em Deus um dia eu vou voltar a cantar, é meu sonho”, revelou.