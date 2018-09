IDEB de Campo Maior avança e já bate a meta de 2021

Campo Maior uma cidade com aproximadamente 45 mil habitantes tem histórico de comemorações e conquistas. Nestes últimos dois anos, tem na educação à principal delas, sendo a mais recente, vinda com os resultados dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 2017, o principal indicador de qualidade da educação do Brasil.

O IDEB foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O município foi bem avaliado nos indicadores das pesquisas realizadas de dois e dois anos no país.

Os resultados mostram índices positivos em uma escala que registra superação de metas de 2017 a 2021 tanto para as séries iniciais, que vai do 1° ao 5° ano, como as finais da 8 série ao 9° ano, atingindo o índice de 5.2, superando os anos anteriores de 2013, que registrou 4.3, e o de 2015 de 4.6, no monitoramento.

Nos níveis de séries iniciais a meta para Campo Maior em 2017 era chegar a 4.4 e obteve 5.2, ultrapassando a de 2021 de 5.0. Nas séries finais a meta de 2017 era 4.1, e chegou a 4.7 superando a de 2021 que é de 4.6.

Os índices são calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.

O Ideb é importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022 um índice de 6,0 - média que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos.

A secretária de Educação do município Conceição Lima ressaltou: "É evidente que ficamos pessoalmente felizes com esse resultado tão positivo, mas não surpresos, porque esse significativo avanço é fruto de um trabalho sério, dedicado e competente dos inúmeros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da educação municipal liderada pelo Professor e Prefeito Ribinha".

Para o prefeito Professor Ribinha estes indicadores do IDEB demonstram uma evolução nas ações de desenvolvimento educacional do município. Ele elencou pontos considerados importantes para os resultados de crescimento de 2013 a 2017 e disse que mesmo com os resultados positivos, é preciso um crescimento maior nos próximos anos.

Pontos importantes que ajudaram na obtenção desses resultados para o Prefeito Professor Ribinha.

1 . Política de Valorização das Pessoas - Concurso Público (quadro estável), reajustes no Piso Salarial e cumprimento de mais direitos pelos profissionais da educação sem necessidade de manifestações.

2. Políticas de Formação Continuada - Destaque para as Formações do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAC (Todo destaque pra importância do PACTO), Formação sobre Descritores, Formação pra Gestores (Instituto Ayrton Senna) .

3 - Nucleação das Escolas - Facilitou o Acompanhamento Pedagógico da SEMED, Presença de diretor e coordenador em todas as Escolas, Ambientes Educativos Adequados e o fim das classes multisseriadas.

4. Apoio ao Fortalecimento da Educação Infantil - Formação pra os professores, livros didáticos e materiais de apoio, maior valorização pra importância dessa etapa na escolarização das crianças (brincar, cuidar e aprender).

6. Esforço pra garantir professores com perfil de alfabetizadores nas turmas de alfabetização.

7. Rigor no cumprimento dos 200 dias letivos, no mínimo (sem aula, nem começamos)

8. Melhoria na Infraestrutura das Escolas - Considero importantíssima como espaços adequados, equipamentos (climatização), melhoria da auto estima e garantia de conforto e segurança pra facilitar a aprendizagem.

9. Equipe Técnica da SEMED articulada, motivada, valorizada e com credibilidade junto às escolas.

10. Integração com outras ações Inter setorial a nível federal, estadual e local (na busca de parcerias e adesões possíveis) .

11. Melhoria na alimentação escolar dos alunos (qualidade e regularidade).

12 . Implantação e apoio a projetos de leitura.

Ascom