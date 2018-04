Grupo voluntário de resgate ajudou a socorrer vítimas da enchente

Entre os colaboradores da Prefeitura de Campo Maior nos trabalhos realizados pela Defesa Civil nestes dias de fortes chuvas, que deixaram muitas famílias com suas casas comprometidas pelo avanço das águas, está o Grupo de Resgate e Atendimento de Urgencia de Campo Maior - GRAUC.

O GRAUC é formado por uma equipe de jovens treinados pelo Corpo de Bombeiros, que já passaram por vários cursos e treinamentos de socorro em situação de riscos tanto em período de cheias causados pelas fortes chuvas, como em situação de secas que pode ocasiona queimadas no município. “Somos um grupo de resgate voluntário atuando e Campo Maior”, disse o responsável Rua Aragão.

Por enquanto, segundo Ruam, nem todos estão treinados para todas as situações, mais muitos já adquiriram experiências e os demais auxiliam a quem tem mais conhecimento e prática em resgates.

“Tem alguns ainda recebendo treinamento. Eles estão no Curso de Bombeiro Civil nível 1, e passarão por treinamentos e APH (nível hospitalar) . Alguns integrantes são da área de saúde enfermeiros, técnico e enfermagem, técnico em segurança do Trabalho, há ainda os que atuam em outras áreas ”, disse Ruam Aragão.

Luan Vasconcelos, integrante, mostrou, que além da ação na ajuda com a retirada de pessoas de áreas de riscos falam da importância da necessidade de saírem de suas casas caso haja problemas de cheias ou riscos de desabamentos porque muitas famílias resistiam em deixar os imóveis. O GRAUC é formado por pessoas que integram a equipe de fora voluntária se remuneração e com muito amor.

“Para a pessoa fazer um trabalho deste tem que ter muito amor ao próximo, fazer porque gosta de ajudar alguém” , explicou Luan. O prefeito Professor Ribinha agradece o apoio do grupo que no sábado também estava de plantão na Secretaria de Assistência Social com os demais ajudando.

