Governador recebe prefeito de Campo Maior e discute obras para o município

Na manhã desta quarta-feira (16), o governador Wellington Dias reuniu-se com o prefeito de Campo Maior, Jose de Ribamar Carvalho, o professor Ribinha, e os deputados estaduais Paulo Martins e Aloisio Martins para discutir sobre as obras de asfaltamento que irá ligar este município à cidade de Coivaras e sobre os Festejos de Santo Antônio.

O governador Wellington Dias confirmou sua participação e apoio aos festejos e também comemorou a liberação da licitação para obra que ligará Campo Maior a Coivaras. “Estamos aqui para acertamos os últimos detalhes pois ficou pronta a licitação para obra que ligará Campo Maior em direção a Coivaras com asfalto. Estamos agora apenas aguardando a liberação desse contrato de financiamento da Caixa Econômica para dar a ordem de serviço. Serão asfaltados 29 quilômetros com investimento de 12 milhões de reais, com início de obra prevista para o mês de junho", explicou.

Os Festejos de Santo Antônio têm início em 31 de maio com uma grande procissão até a igreja matriz de Santo Antônio. Na programação, estão previstas diversas atrações culturais, gastronomia e atividades esportivas. O evento deve atrair cerca de 200 mil pessoas.

O prefeito de Campo Maior, professor Ribinha, falou da importância dessa reunião com o governador. “Estamos aqui trazendo a programação da festividade cultural tradicional do nosso munícipio que é a Festa de Santo Antônio. Essa grande festa popular que mobiliza o Estado do Piauí como um todo. Também tratamos de obras estruturantes para o nosso munícipio, do asfalto tão esperado que vai ligar Campo Maior a Coivaras. Será uma obra histórica porque vai corresponder à expectativa de moradores de toda aquela região. Quando se trata desse investimento, a gente só tem a agradecer porque o governador vai fazer com que a realidade do munícipio de Campo Maior mude”, declarou.

“O prefeito Ribinha recebeu uma documentação do Ministério da Integração para a implantação, em Campo Maior, de um Centro de Empreendedorismo voltado para as áreas de artesanato, gastronomia, confecções. O objetivo é transformar Campo Maior em um polo empreendedor do Piauí. Estamos trabalhando para concretizar esse projeto tão importante para o nosso Estado do Piauí”, declarou Wellington Dias.

