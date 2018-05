Forró Real e Meu Xodó confirmados para Festejo de Santo Antônio

A Prefeitura de Campo Maior confirmou mais duas atrações para se apresentar no Espaço Cultural Dom Abel. Forró Real e Meu Xodó também farão parte da programação cultural do Festejo de Santo Antônio 2018.



Além do Forró Real e Meu Xodó já estão confirmadas para o Festejo de Santo Antônio Forró Sacode, Brasas do Forró Nego Rico e Forró do Movimento, Forró Pé de Ouro e Valdo e Felipe.

A programação cultural será aberta no dia 31 com o Forró Sacode, que se apresenta logo abertura do Festejo de Santo Antônio, no Espaço Dom Abel a partir das 21 horas.



Ascom