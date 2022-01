Feto é encontrado parcialmente comido por animais em Campo Maior

Um triste caso chocou a cidade de Campo Maior na manhã desta sexta (28). Um feto foi encontrado por populares dentro de uma sacola, na comunidade São Pedro, zona rural do município. O feto teve os membros inferiores devorados por cães e urubus já rodeavam o local para ingerir os restos mortais. A Polícia Militar confirmou o ocorrido e o Instituto Médico Legal foi acionado para realizar uma perícia médica nos restos mortais.

De acordo com o comandante do 15° Batalhão de Campo Maior, Major Etevaldo Alves, a polícia não conseguiu precisar a idade nem o sexo do feto. Porém devido ao avançado grau de formação o feto já estaria quase na fase final de gestação. “07h30 da manhã a polícia foi comunica desse feto que teria sido abandonado em um terreno na zona rural de campo maior, na comunidade São Pedro. Deslocamos a nossa viatura, chegando lá os policiais encontraram o feto já violado por animais. O local foi isolado e acionamos a perícia e o IML que ainda não chegou no local. Estamos no aguardo para identificar o sexo do bebê, até agora não dá para saber” disse o Militar.

A PM aguarda a perícia para apurar quem seria o responsável pelo abandono do feto e apura possíveis responsabilidades.

FOTO: Portal Fato

