Festival de Talentos da Juventude reúne crianças e adolescentes

A Prefeitura de Campo Maior, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou o Festival de Talentos da Juventude nesse sábado (18/05), no Teatro dos Estudantes. O evento marcou o encerramento da campanha “Faça Bonito”, que durante a semana desenvolveu diversas atividades do movimento nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

No palco, apresentações musicais, orquestra sanfônica, danças e capoeira fizeram animação do público que prestigiou o evento. O prefeito Professor Ribinha destacou a importância do evento que visa valorizar crianças e jovens com a promoção de atividades de caráter cultural, esportivo, além de ter realizado campanha com palestras educativas sobre combate ao abuso e a exploração sexual.

Para a Secretária Nilzana Gomes, o momento foi de muita emoção. “O que a gente viu aqui foram apresentações belíssimas de crianças talentosas que participaram mostrando seu talento como uma forma de manifestar seu desejo em combater a violência. É através da música, da cultura, da expressão com a participação da família que a gente consegue incentivar nossos jovens a descobrirem suas vocações e chamar a atenção da sociedade para uma assunto tão importante”, disse a Secretária.

“Como integrante do NUCA, buscamos sempre envolver os jovens em manifestações culturais, exposição de talentos; temos muitos jovens que cantam , dançam, desenham, isso é muito bom e essa gestão tem se mostrado diferente, preocupada com os jovens, que são o futuro do país”, disse Ana Clara.

Durante toda a semana, equipes de profissionais em psicologia e assistência social foram às Escolas realizar palestras com crianças e adolescentes, orientar sobre os diferentes tipos de abuso, exploração, como ocorrem e que elas devem fazer no caso deterem seus direitos violados.