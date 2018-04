Entorno do açude vai se transformar no maior palco esportivo do PI

Nos primeiros dias da administração do prefeito professor Ribinha, a prefeitura municipal deu continuidade às obras de revitalização do açude grande. As obras seguiram com a instalação das pedras da passarela de pedestres, depois os novos acessos foram construídos, um deslocando a rota de caminhada por trás do Iate Clube e uma outra rota nova, com trajeto passando por trás da Churrascaria Hawaii.

O prefeito Ribinha também autorizou o plantio de vegetação de sustentação nas paredes do açude e deu início à construção da ciclovia, que vai possibilitar o passeio ciclístico ao lado do passeio dos pedestres. Entre a ciclovia e a passarela de caminhada, a prefeitura criou um canteiro verde, onde serão instalados novos postes de iluminação led. A obra segue em andamento.

Campo Maior terá a maior área esportiva a céu aberto do Piauí, com múltiplas opções de atividades físicas

O açude, que tradicionalmente sempre foi o ponto de caminhada de quem procura uma atividade física mais natural, está atraindo cada vez mais pessoas. O prefeito Ribinha já autorizou e as obras de duas novas academias já estão sendo executadas. A primeira fica localizada ao lado do Iate Clube, onde será instalado um pier. A outra fica al lado da BR 343, na entrada da churrascaria Hawaii.

Existe mais duas academias já em funcionamento: uma delas no espaço Aucam, que atrai todos os dias centenas de pessoas e fica também na margem do açude. A outra fica na praça que separa a BR 343 do Espaço Cidadania, também na margem do açude. A beleza do cenário aliado aos investimentos em saúde e atividade física estão tornando essa área a mais saudável do Piauí.

O prefeito de Campo Maior disse que a área esportiva que está sendo criada vai ajudar na prevenção e saúde da população

“Aos poucos, mas de forma organizada e continuada, estamos preparando nosso açude grande para receber em seu entorno desportistas e pessoas que buscam uma forma de vida mais saudável”, disse o prefeito. Segundo ele, a prefeitura tem realizados investimentos conscientes nessa área pois os resultados são positivos na prevenção de doenças cardiovasculares.

“As academias e a própria prática da caminhada e do ciclismo irão tornar a nossa população mais saudável. E com as obras que estamos executando, a população terá um espaço bem mais atraente e confortável para se exercitar, e com muito mais segurança”, disse o prefeito.

Portal Livre