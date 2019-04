Encenação da Paixão de Cristo em Campo Maior acontece nesta sexta (19)

A encenação da Paixão de Cristo promete atrair milhares de pessoas em Campo Maior na próxima sexta-feira (19/04). O espetáculo acontece na Praça Bona Primo, de frente a Catedral de Santo Antônio, às 18h, com os momentos marcantes da história de Jesus Cristo na Terra. A apresentação é aberta ao público e para todas as idades.

Para este ano, o grupo Unidos Encontraremos a Paz (UEP) traz pelo menos dois diferenciais para o palco. O primeiro deles é o nascimento de Cristo de forma humilde em uma manjedoura e, o segundo, a negociação de Judas para que os soldados capturem Jesus. A encenação conta ainda com o tradicional julgamento, a crucificação e a ressureição do filho de Deus.

O diretor do grupo, Luis do UEP, afirma que a apresentação preparada para este ano deve superar as expectativas do público. “Estamos com um roteiro diferente dos anos anteriores e uma estrutura maior de palco e iluminação. Preparamos uma grande apresentação para revivermos juntamente com os cristãos essa importante data da história da humanidade”.

Ao longo de 1h30min, 65 pessoas vão atuar de forma direta e indireta para que todo o roteiro seja seguido e o público reviva o sofrimento que foi a morte de Cristo e, logo depois, se alegrem com a ressureição. O grupo UEP realiza a encenação há 27 anos em Campo Maior.

A Prefeitura Municipal de Campo Maior investiu mais de R$ 10 mil em estrutura para que a população fosse contemplada com o evento. O patrocínio busca também incentivar a cultura no município e levar entretenimento gratuito às famílias.