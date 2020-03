Em 1 ano, iluminação de LED já chegou para 90% da população de Campo Maior

O projeto que vai tornar Campo Maior o primeiro município do país com iluminação pública totalmente de LED já instalou mais de 4 mil lâmpadas em todas as regiões da cidade. O número representa que 90% da população está contemplada com as melhorias proporcionadas pela iluminação de LED.

O prefeito Professor Ribinha considera o avanço do programa de modernização do parque de iluminação pública de Campo Maior um recorde devido a grande quantidade de lâmpadas instaladas em apenas um ano. Em pouco mais de 12 meses, as melhorias saíram de praças e avenidas e chegou a quase todas as ruas.

“É um avanço nunca visto antes. Em março de 2019 iniciamos a instalação do LED pela orla do Açude, na Avenida Santo Antônio e no Complexo Valdir Fortes. Logo depois chegamos nas principais vias de acesso dos bairros e completamos agora um ano e já estamos em 90% da cidade. Isso é um exemplo de eficiência e trabalho pela nossa população”, afirma.

Para o gestor, a iluminação de LED leva qualidade de vida aos moradores, segurança e responsabilidade com o meio ambiente. “Além de valorizar os bairros, aumentar a autoestima de nossa população, essa iluminação é capaz de coibir a criminalidade e levar mais seguranças às famílias campo-maiorenses”, defende.

Avenida Surubim

A iluminação de LED também está chegando na Avenida Surubim. O prefeito Professor Ribinha autorizou a instalação de postes e de toda a rede necessária para que logo depois as lâmpadas sejam instaladas. A via é importante acesso entre duas regiões da cidade. Atualmente sem iluminação pública, a avenida registra acidentes e ação de criminosos.