Divulgada a programação da Semana Santa em Campo Maior

A Igreja Católica de Campo Maior divulgou nesse domingo, 18.03, a programação religiosa para as celebrações da Semana Santa na cidade. Os atos começam na próxima sexta-feira, 23, com a tradicional procissão do Encontro das Imagens, que acontece na Praça da Prefeitura às 18 horas.



No domingo, dia 25, acontece a Procissão de Ramos às 8 horas. Após a procissão será a missa solene com a benção de ramos. Às 17 horas acontecerá outra celebração na Catedral de Santo Antônio.

Na quarta-feira, dia 28, o bispo Dom Francisco de Assis celebra a Missa dos Enfermos, na Catedral de Santo, às 8h30.

Dia 29, na quinta-feira, será celebrada a Missa dos Santos Óleos a partir das 8h30. No mesmo dia acontece a Missa da Ceia do Senhor, às 19 horas.

O dia central da Programação é na sexta, 30, com a celebração da Paixão de Cristo a partir das 15 horas, na Catedral de Santo Antônio. Nesse dia haverá adoração à cruz e ao santíssimo Sacramento e depois procissão do Senhor Morto.

Já no Sábado de Aleluia, dia 31, será feita a Vigilai Pascal com a proclamação da páscoa. As celebrações continuam no domingo, 01.04, com duas missas. Uma às 8 horas e outra às 17 horas.

Ascom