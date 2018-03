Contribuintes poderão pagar IPTU parcelado e com cartão de crédito

A Prefeitura de Campo Maior traz uma novidade a partir desse mês de março em relação aos tributos, os mesmos poderão ser parcelados e pagos através do cartão de crédito. O secretário de Finanças Professor César Robério e o Gerente de Receita Jean Charles falaram da importância que é parcelar os tributos para está e dia co sua obrigaçoes.

De acordo com o secretário o cartão de crédito hoje em dia é uma realidade das classes C e D, facilitando ainda mais o pagaento do tributo. Assim como a Ca.panha do IPTU Premiado o secretário César Robério acredita que será mais um meio de incentivar a todos os contribuintes ficarem quites com suas obrigações perante o município.

O gerente da Caixa Econômica Federal, Julimar Gomes Caminha ressaltou a parceria da Prefeitura com o banco, parabenizou a iniciativa de facilitar o pagamento de tributos e contou que entre os pontos positivo uma delas é a gerarao de fluxo seguro de arrecadação, o que possibilitará um planejamento financeiro de ações por parte do poder público.

Ascom