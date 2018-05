Comunidade Água Fria realiza 1ª Feira Municipal do Milho

O prefeito Professor Ribinha participou na noite de sábado, 05/05, acompanhado da Secretaria de Assistência Social, Nilzana Gomes, da III Festa do Milho na Comunidade Água Fria. Presentes também no evento, Israel Gomes representando o Secretário de Agricultura de Campo Maior Airton Matos, o representante do Governo do Estado Raimundo Pereira – SEPLAM

O presidente da Câmara de Campo Maior, Fernando Miranda e outras autoridades de Campo Maior e de outras cidades vizinhas também prestigiaram a festa.

Na oportunidade aconteceu o desfile da garota do Milho ficando em primeiro lugar, Jamily Vitória Também teve o prêmio para que apresentasse o maior milho produzido na comunidade tendo ficado en primeiro lugar do milhao o trabalhador Rural Francisco José dos Santos da comunidade Buritizinho

Durante a semana a secretaria Nilzana levou a equipe da SEMAS para ensinar as mulheres da comunidade a aproveitar melhor o que fazer com o milho que produzem na Comunidade para gerar renda.

Elas participaram do curso de como fazer sorvetes deliciosos com milho, bolo, mingau e outras iguarias. A comunidade possui 400 famílias que sobrevivem do que produzem. A Prefeitura deu grande apoio ao evento.

“Eu estou feliz por participar deste evento a comunidade é muito organizada e estamos prestando serviço pela Secretaria de Assistencia Social - com uma oficina de culinária do aproveitamento do milho. As mulheres da comunidade aprenderam ainda mais a aproveitar a produção que é muito apreciada. Mais de 30 participaram das oficinas ”, contou a secretária.

Além do preparo culinário do milho foi ensinado também como aproveitar o milho de fora artesanal. "Trouxemos o salão de beleza para melhorar a auto estima das mulheres e elas adoraram. Fonos muito bem acolhidos aqui", falou a secretaria.

A dona de casa Deusimar dos Santos Oliveira contou que o curso foi importante para elas e maravilhoso porque ensinou como aproveitar o que produzem para gerar renda na comunidade. Uma das lideranças comunitárias e política Antônio Ovídio disse, que a população da Água Fria é formada por uma comunidade muito alinhada, são quase 400 famílias. É um povoado de pessoas ordeiras onde temos a vontade de trabalhar mais ainda a cultura do que dispomos.

“O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e a Prefeitura vem investindo para agente poder mostrar mais a produção rural. Isto tem dado uma alavancada muito bacana, pretendemos realizaros não somente a Festa do Milho mais de outras culturas”, comentou Antonio Ovídio.

Ascom