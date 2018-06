Começa em Campo Maior, o maior festejo de Santo Antônio da região

Nesta quinta-feira teve início em Campo Maior, a abertura dos Festejos de Santo Antônio, padroeiro de devoção dos católicos. O prefeito Professor Ribinha, juntamenta com a primeira-dama, Nilzana Gomes, com a vice-prefeita Liége Cavalcante, com o deputado Aluísio Martins, com o ex-prefeito Paulo Martins e com outras autoridades acompanharam o percurso completo da procissão.



Milhares de pessoas também acompanharam a imagem, com a procissão, que saiu do Potronato, por volta das 17h40, até a Catedral de Santo Antônio na Praça Bona Primo.

Este ano, o cortejo com a imagem foi acompanhado pelo Bispo Dom Francisco, que assumiu a direção da igreja no ano passado, e pela primeira vez está à frente da festa religiosa.



Pessoas de várias cidades vizinhas a Campo Maior participaram da procissão, como também campomaiorenses que residem em outros Estados e aproveitam este período para voltar a cidade, rever amigos e familiares e participar da festa, que começa todo ano em 31 de maio e vai até 13 de junho.

Serão 13 noites de novenas e concentração de pessoas na Praça, saboreado comidas e bebidas típicas. O festejo de Santo Antônio em Campo Maior esta entre os maiores do Nordeste pela concentração de pessoas.

Ascom