Carro bate em caminhão ao lado do açude caldeirão em Campo Maior

Um carro de passeio se chocou frontalmente contra um caminhão as margens do açude caldeirão, na BR343, na noite do último sábado (19). O veículo era conduzido por uma mulher e de acordo com a PRF teria invadido a preferencial e se chocado com o caminhão.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo de passeio, que estava sendo conduzido por uma mulher ainda não identificada, teria invadido parcialmente a mão contrária da rodovia e atingido o caminhão lateralmente. Apesar do forte impacto a condutora do veículo passa bem, os dois ocupantes do caminhão também não tiveram ferimentos graves.

FOTO: PRF/Divulgação

