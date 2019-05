Campo Maior vai ganhar videomonitoramento para coibir crimes

A cidade de Campo Maior deve ganhar reforço na segurança pública com a instalação de câmeras de videomonitoramento. Ruas e avenidas vão ser observadas 24h pelo avançado sistema que vai coibir a criminalidade e diminuir o número de ocorrências policiais.

O projeto requerido pelo prefeito Professor Ribinha avançou bastante nos últimos meses com a instalação, no município, da rede de internet estadual “Piauí Conectado”. O secretário de Segurança, Fábio Abreu, revelou que as câmaras vão possibilitar o reconhecimento de placas de veículos e rostos na entrada e saída da cidade, bem como na circulação em ruas da cidade.

“Temos uma boa notícia para Campo Maior. Pelo fato do município já ter recebido o “Piauí Conectado”, isso significa um grande avanço e que o sistema que vai ser implantado através de uma PPP vai estar conectado com sistemas de outras cidades”, revelou Fábio Abreu. “Dessa forma vamos coibir crimes de roubos de bancos, vamos ter solução de crimes mais graves e crimes mais leves também porque placas e rostos vão ser detectados”.

Acompanhado do secretário Fábio Abreu, o prefeito de Campo Maior, Professor Ribinha, conheceu o sistema que será implantado na cidade. O gestor ficou empolgado com a tecnologia e com a sensação de segurança que a instalação do projeto vai trazer a cidade.

“Campo Maior vai ser uma das primeiras cidades do Piauí a contar com o videomonitoramento. Já havíamos mantido um contato com a secretaria de Segurança, recentemente voltamos a requerer o projeto e agora estamos bem próximos do início da instalação do sistema”, defendeu Professor Ribinha.