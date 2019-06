Campo Maior sedia II Reunião de Apoio Técnico aos Gestores do SUAS

Nesta terça-feira (18), Campo Maior foi palco da II Reunião de Apoio Técnico aos Gestores Municipais do Sistema Único de Assistência Social. O evento que aconteceu no Centro Sociocultural da Terceira Idade José Bona é uma idealização da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (SASC) e tem como objetivo reunir gestores municipais para prestar orientações sobre os diversos atores da política de assistência social.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Nilzana Gomes, informou que mais de 20 municípios participaram do evento e explicou que essa é uma oportunidade que propicia a troca de informações e experiências, com a finalidade de melhorar cada vez mais o trabalho realizado dentro do município.

“A equipe da SASC veio realmente dar esse apoio técnico em relação as políticas assistenciais. Esclarecer dúvidas a respeito de programas como Criança Feliz e do cofinanciamento estadual. É um treinamento, é um momento importante para a gente aprender cada vez mais, a saber como agir, a saber identificar as famílias, os locais e os territórios que mais precisam da assistência social”, explicou .

Durante o encontro foram trabalhados diversos temas, entre eles: Educação Permanente, Pacto de Aprimoramento da Gestão do Suas, Vigilância Sócio Assistencial, Proteção Social Básica, Orientações sobre o Cofinanciamento Estadual, Programa Criança Feliz, Medidas Socioeducativas, Plano de Convivência Familiar e Comunitária, Diagnóstico do Cadastro Único e Bolsa Família no Piauí, Transferência de benefícios do Programa Bolsa Família e Informações sobre Sistema de Informações para Infância e Adolescência.