Campo Maior registra chuva de granizo; fenômeno não é comum no Nordeste

Os campomaiorenses se depararam com uma cena um pouco inusitada neste final de semana. Na noite deste sábado (22), os moradores da localidade Alto do Meio, zona rural de Campo Maior, região Norte do Piauí, registraram chuva de granizo. O fenômeno raro na região Nordeste assustou a população, inclusive causando estragos. A última vez que Campo Maior registrou chuva de granizo foi em 2018.



Em 2018, Campo Maior também registrou chuva de granizo (Foto: Reprodução/redes sociais)

O temporal veio acompanhado com intensas descargas elétricas, ventos fortes e pedaços de gelo, derrubando galhos de árvores e até ocasionando a falta de energia em algumas residências. Um vídeo gravado por um dos moradores mostra o momento da chuva de granizo e rajadas de ventos.



O climatologista Werton Costa explica que a chuva de granizo está associada à passagem de um Vórtice Ciclônico, que acelera o crescimento da nuvem. Ou seja, quanto mais alta uma nuvem (nuvem de desenvolvimento vertical), maiores as chances das partículas de água congelarem, formando o granizo.



“Nós temos vários históricos de chuva de granizo, no início da estação chuvosa, inclusive porque ainda faz muito calor, já que a estação chuvosa não está consolidada, somente na metade de fevereiro. Isso acontece porque têm muitos sistemas transientes, de passagem, que são os VCANs (Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis), que provocam isso”, conta Werton Costa, destacando que existe a probabilidade de chuvas no Piauí, embora não possa ser prevista no Nordeste, uma vez que os VCANs são sistema aleatórios.



