Campo Maior realiza Festival de Talentos neste sábado (18)

Neste sábado (18.05), a Prefeitura de Campo Maior através da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS irá realizar o Festival de Talentos da Juventude. O evento acontece a partir das 18 h, no Teatro Sigefredo Pacheco.

A iniciativa visa sensibilizar a população com relação a importância da defesa e proteção de crianças e adolescentes, valorizar a cultura e os talentos existentes, incentivar as potencialidades artísticas e estimular a interação e a convivência familiar e comunitária. Com as inscrições já encerradas, o festival terá várias apresentações divididas em 04 categorias, sendo elas capoeira, música, teatro e hip hop.

De acordo com o gerente de Projetos da SEMAS, Marcos Roberto, o festival não tem caráter competitivo e marca o encerramento da Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

No sentindo de mobilizar, sensibilizar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente estão sendo realizadas diversas ações no município como rodas de conversas, palestras e debates com foco na prevenção e no enfrentamento.