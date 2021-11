Campo Maior: homem suspeito de ameaçar ex-mulher é preso com arma

Um homem de 51 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Militar após ser denunciado por ameaças à ex-mulher, na manhã deste sábado (20), na zona rural de Campo Maior.

(Foto: Divulgação/PM-PI)

De acordo com informações do 15º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito e a mulher haviam terminado o relacionamento recentemente. A prisão ocorreu logo após uma pessoa ligar e denunciar que o homem estava armado em um bar, no bairro de Flores, afirmando que hoje iria matar sua ex-mulher.

A força tática então se deslocou até o local e conseguiu localizar o homem em sua residência. Após isso, o homem foi conduzido à delegacia de Campo Maior e irá responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

