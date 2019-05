Campo Maior firma parceria para fortalecimento da agricultura familiar

Com o intuito de melhorar a potencialidade produtiva dos agricultores da agricultura familiar, com ênfase na qualidade dos produtos, bem como na qualidade de vida dos produtores, a Prefeitura de Campo Maior por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural- SMDR firmou parceria com o Instituto para o Desenvolvimento Familiar – IDEF durante reunião, na SMDR, com técnicos e o diretor geral do Instituto, Valfrido Lima.



O Secretário de Desenvolvimento Rural, Zé Pereira, explica que vai disponibilizar técnicos da SMDR para dá suporte aos trabalhos do IDEF que consistem em fornecer assistência técnica na elaboração de Projetos Agropecuários, Educacionais, Sociais e Ambientais, promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, valorizando as parcerias e tendo como ênfase a qualificação técnica e profissionalizante, visando sempre a responsabilidade social e ambiental. Segundo o secretário, o projeto vai contemplar 104 famílias dos assentamentos Caldeirão, Barro Vermelho, Cajazeiras, Tatus, Baixa do Cajueiro, Tangará e Lagoa Seca.

A ideia, segundo o secretário, é promover o desenvolvimento econômico e sustentável da agricultura familiar de forma planejada e organizada, oferecendo assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos que visam melhorar a potencialidade produtiva dos agricultores, com ênfase na qualidade dos produtos, bem como na qualidade de vida dos produtores.